北市府機要涉防疫假新聞案 議員要求送公懲會

台北市長柯文哲昨至議會進行防疫紓困專案報告，議員林穎孟爆料，柯市府從其他單位借調人員當機要，其中林珍羽名義是做新冠肺炎疫情業務，卻被抓包上班時間經營個人美食臉書粉絲團，且林珍羽還涉及蒸口罩的假新聞案，遭移送簡易庭審理。議員簡舒培上午在民政委員會中，要求將林珍羽送公懲會懲戒。

民政委員會做出附帶決議，請市府依公務員懲戒法第二條規定，非執行職務的違法行為，致嚴重損害政府信譽，將從原民會借調至秘書處的機要林珍羽送公懲會懲戒。

對此，市府秘書長薛春明表示，從各單位借調的機要人員，對市政宣導都有加分效果，當然有任何爭議他都不樂見，市府絕對尊重議會決議。至於是否送公懲會，市府會先送考紀會處理。

議員林穎孟說，昨天柯文哲來議會進行防疫、紓困專案報告，她質詢秘書處有關新冠肺炎疫情業務，以及柯文哲從市府其他單位借調人員當機要引起的爭議，她發現林珍羽在上班時間經營個人美食臉書粉絲團，她要求借調人員應該歸建，質詢並非只針對林，不料質詢後，林昨天就在臉書嗆她「質詢認真一點好不好」。

另外，柯文哲昨在專案報告答詢，機要任用是他的行政權，也引發議員不滿，上午在民政委員會砲轟市府薛春明，議員王浩表示，借調要和本身工作能力、借調範圍相稱，但目前看起來都與專業不符；議員黃郁芬批評，北市府應要一視同仁不能兩套標準，難道其他公務員可以在上班時間做類似的事？議員李建昌說，有柯文哲這種主帥，他體諒薛春明現在如坐針氈的處境。