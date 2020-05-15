挺醫護行動餐車來打氣 前進安康耕莘醫院

由新北市政府號召新北市自閉症服務協進會、新北市少年培力園、與逆風劇團所組成的「挺醫護行動餐車」，昨(14)日來到了耕莘醫院安康院區，提供咖啡、雞蛋糕、漢堡等餐點，為第一線打仗的醫護人員加油打氣。

工作人員一個個用愛心，認真的製作著雞蛋糕，一刻不得閒，因為這些都是要用來招待辛苦的一線醫護人員。新北市林姓宗親總會這天也一起加入志工行列，將咖啡、雞蛋糕、漢堡等餐點一一打包，讓醫護人員在休息時可以好好享用。

新北市社會局指出，「挺醫護行動餐車」從4月16號起到6月16號，預計前往15所醫院提供餐飲服務，耕莘醫院安康院區是他們來到的第9站，期盼用實際行動感謝這群用生命守護台灣安全的醫護。

耕莘醫院安康院區院長趙嘉倫表示，非常感謝新北市政府主動關心院方各項需求，讓醫護人員打起仗來不孤單。耕莘醫院安康院區護理部副主任江怡慧則說，疫情期間來自各界的關懷，讓她們備感溫馨、更有動力。

這次參與「挺醫護行動餐車」的成員，有失業的青少年以及身障朋友，有機會親手製作餐點，送給醫護人員，讓這些被助者，也能發揮棉薄之力成為幫助者，一起為台灣抗疫而努力。