8000坪繡球花盛開 萬里青春山海線添美景
新北市府力推青春山海線，在萬里區大坪國小旁的雙心杜鵑公園，既能賞花又能休憩的好去處，尤其盛開的繡球花，佔地高達8000坪，是陽明山園區的五、六倍大，各式花色的繡球花海盡收眼底，疫情期間來賞花不怕壅擠群聚。
萬里區長粘雪琴說，現在山線觀光沿著北28-1往山區玩，鏡湖有拍照互動意象，還有浪漫滿分的雙心杜鵑公園，壓軸是佔地高達8000坪的繡球花園，現在正值花期，佔地寬廣也讓疫情期間賞花多了一份安心，另外吃也不是問題，山區有三姐妹無菜單料理、青農桂竹筍以及土雞城都相當具有山區料理特色。
繡球花園業者表示，其實萬里的繡球花園跟陽明山上的繡球花園是同樣的，在萬里是第三園區，佔地高達8000坪，是陽明山園區的五、六倍大，近來進入花期，卻恰好碰上疫情，不過佔地寬廣加上園區裡特別的粗糠土質改善，讓疫情期間來賞花不怕壅擠群聚，賞花的步伐還不怕泥濘很輕鬆。
繡球花季從五月到七月長達三個月之久，在萬里更是種下各種花色的八個品種繡球花，而時序漸漸進入夏季，民眾避暑、防疫不妨可以往山區走走，各式花色的繡球花海盡收眼底，園區寬廣就算是疫情期間也可以安心享受消暑又色彩繽紛的壯闊花海。
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