8000坪繡球花盛開 萬里青春山海線添美景

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區大坪國小旁的雙心杜鵑公園盛開的繡球花，佔地高達8000坪，各式花色的繡球花海盡收眼底。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區大坪國小旁的雙心杜鵑公園盛開的繡球花，佔地高達8000坪，各式花色的繡球花海盡收眼底。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市府力推青春山海線，在萬里區大坪國小旁的雙心杜鵑公園，既能賞花又能休憩的好去處，尤其盛開的繡球花，佔地高達8000坪，是陽明山園區的五、六倍大，各式花色的繡球花海盡收眼底，疫情期間來賞花不怕壅擠群聚。

萬里區長粘雪琴說，現在山線觀光沿著北28-1往山區玩，鏡湖有拍照互動意象，還有浪漫滿分的雙心杜鵑公園，壓軸是佔地高達8000坪的繡球花園，現在正值花期，佔地寬廣也讓疫情期間賞花多了一份安心，另外吃也不是問題，山區有三姐妹無菜單料理、青農桂竹筍以及土雞城都相當具有山區料理特色。

繡球花園業者表示，其實萬里的繡球花園跟陽明山上的繡球花園是同樣的，在萬里是第三園區，佔地高達8000坪，是陽明山園區的五、六倍大，近來進入花期，卻恰好碰上疫情，不過佔地寬廣加上園區裡特別的粗糠土質改善，讓疫情期間來賞花不怕壅擠群聚，賞花的步伐還不怕泥濘很輕鬆。

繡球花季從五月到七月長達三個月之久，在萬里更是種下各種花色的八個品種繡球花，而時序漸漸進入夏季，民眾避暑、防疫不妨可以往山區走走，各式花色的繡球花海盡收眼底，園區寬廣就算是疫情期間也可以安心享受消暑又色彩繽紛的壯闊花海。

萬里 疫情 賞花

延伸閱讀

新北「高家繡球花田」即將大爆發！　8000坪絕美花海讓人拍不完

愛玩橘／防疫散心 來台東拈花惹草

8旬翁登山失蹤10餘日 陽明山竹子湖山坡發現遺體

上萬朵彩色繡球花齊放！「全台繡球花景點」大公開，美照準備攻佔手機記憶體

相關新聞

火警受信總機 北市研擬第三方遠端監控

台北市錢櫃林森店火災，傳出業者為了施工關閉5大消防安全設備，奪走6條人命，國民黨議員游淑慧提案要求北市府全面檢討，針對特殊營業或公共場所，應強制設置受信總機訊號遠端監控機制、119火災通報裝置，當火災發生時，自動通報消防機關。消防局指出，研擬由業者成立第三方代管中心，查證訊號後再通報119。

遭質疑抄襲 i-Voting宣傳片下架、調查究責

台北市政府為宣傳i-Voting網路投票，在臉書「我是台北人」發表「你的決定，改變你的生活」、「i-Voting照亮希望篇」宣傳影片，遭質疑抄襲，台北市副市長黃珊珊昨表示，影片已從所有管道下架，調查釐清後會追究委外廠商責任。

美食新天地／初魚料亭 無菜單料理CP值高

喜愛日本料理的饕客，若想嘗試無菜單料理方式，可以試試開在北市泰順街的初魚料亭。如果不加點，大約千元左右，CP值不錯，也能吃飽，還可以坐在吧台前，看師傅親自替你料理食材。

共融遊戲場修繕 等料2個月 挨批缺配套

北市共融式遊戲場共有38座，預計今年底再新增13座，議員潘懷宗昨在議會質詢時指出，共融式遊戲場成長速度快，但欠缺配套。因遊具仰賴國外進口，若有毀損遇到缺料，往往一等就要1、2個月，有些地點也沒設置洗手間，民眾頻頻抱怨，公園處表示，新型遊具有備料問題，在保固期內會要求廠商加速處理。

輔大模組化病房 在哪都能搭 美姊妹校將合作

輔仁大學附設醫院與小智研發設計團隊合作開發「未來智慧防疫模組化病房」MAC ward，可組裝變身為各種病房。衛福部長陳時中表示，台灣的創新、彈性、智慧、設計及品質願意和世界分享；美國在台協會處長酈英傑說，台美關係「堅實、長久且有益於全球社會」，美國會繼續讓台灣參與國際。

娛樂業陳情議員 盼開放酒店舞廳 黃珊珊：等中央具體方案

疫情影響，北市酒店、舞廳停業逾1個月，特殊娛樂業從業人員近300人昨向議員林瑞圖陳情，盼政府開放酒店、舞廳營業，否則生活難以為繼，一行人現場高喊「搶救生計、盡快解封」。究竟何時能復業，台北市副市長黃珊珊說，要等中央回應具體管理方案。

新北社大、關懷據點課程 開放

新北市府昨天公布5月18日起第二階段第一梯次疫情管制開放範圍，包括社區大學開學、銀髮俱樂部及社區關懷據點課程，但維持不共餐。新北市長侯友宜表示，「放不用急著放」，校園開放一定擺在後面。同一天起，北市15類場館活動、課程也將開放或恢復，包含區民活動中心、新移民會館、社區關懷據點等，宜蘭縣昨也宣布恢復關懷據點活動。

五股垃圾山廠家合法化 申請至月底

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，改善五股垃圾山環境品質，廠家申請合法化到5月31日截止。城鄉局表示，667廠家中有306家有意願申請合法化，來不及申請也會陸續訪視協助，必要時依法強制拆除。

五股垃圾山 准設第2合法停車場

新北市政府去年推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，先前才核准新億起重公司在五股垃圾山設置合法停車場，如今交通局再核准第2案。不過當地原本有240多家和停車場有關非法廠家，目前僅有16案申請。

提升學生職行力 新北辦英文模擬面試

新北市教育局昨天在三重商工辦「新北市職場英語實境模擬面試」，教育局長張明文及2位產業代表共同擔任職場面試官，為學生模擬職場英語實境，希望以提升學生「職行力」，也就是職場力、行動力及英語力。

防颱人人有責 平溪公所、農會簽防災合作

今年第一號颱風「黃蜂」本週生成，平溪區公所趕在颱風來臨前，與平溪農會簽署防災備忘錄，只要有需要救災收容時，農會能提供乾糧、水電等補給的協助，回饋社區同時也使颱風季能多一份助力共同防災。

學校防疫物資吃緊 汐止家長協會募款協助

新冠肺炎疫情期間，學校防疫總動員，只是每天都要消毒教室校園環境，部分學校出現防疫物資吃緊的情況，所以，汐止區中小學家長協會自發性募款，買了酒精、次氯酸水等防疫物資，今(15)日陸續送給轄區內15所學校，協助做好環境消毒的防疫工作。

熱門新聞

記得儲水！桃園楊梅、新屋逾2萬戶25日停水23小時

台灣東部空域無飛機？中科院試射「無限高」飛彈

新北封閉場館將開放 侯友宜：保持社交距離戶外可不戴口罩

影／高雄五甲聞人出殯黑白聚集 韓國瑜當點主官

影／謝春梅行醫至99歲辭世 蔡英文頒褒揚令：絕無僅有

影／99歲老醫師看診到人生盡頭 總統今告別式頒褒揚令

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。