美國螯蝦入侵 瑞柑國小「釣蝦」救螢火蟲

每年四五月是螢火蟲的繁殖期，瑞柑國小因為疫情關係，今年雖然取消了賞螢祭活動，但是學校結合實驗課程，帶孩子們關心生態村近年來被外來種美國螯蝦入侵的議題，並利用竹枝自製釣竿，帶學生們釣蝦，搶救原生種蛙類與螢火蟲的棲地。

瑞柑三寶「青蛙、蝴蝶、螢火蟲」是學校引以為傲的生態資源，學校內也劃設多個生態村，給生物們安全的棲息環境，但是第一生態村引流的溪水，近年來有外來種美國螯蝦入侵，嚴重影響當地原生種生存。

瑞柑國小老師吳海獅表示，美國螯蝦適應力強，來到這裡因為缺乏被捕食的天敵，在水中強勢又兇猛，蝌蚪、魚蝦甚至青蛙都是牠們的食物，由於生長半年便能性成熟產卵，最近又正好是繁殖期，這次帶學生們製作竹子釣竿，綁上肥肉，開始釣捕這些水中惡霸，美國螯蝦聞到了鮮美肉塊都紛紛來到岸邊，死抓著到手的食物，有的孩子覺得恐怖，有的拿起螯蝦覺得有趣。

瑞柑國小校長王淑芬表示，這次釣到的上百隻螯蝦，校方會將牠們冷凍滅絕，因為最近正是螢火蟲繁盛的季節，希望多多少少讓棲地更適合原生種們繁衍後代，今年因為疫情，瑞柑國小沒有舉辦賞螢祭，但也因此投入更多大自然的保育工作，期盼明年夏天，有更多發光小夥伴，豐富學校的美麗生態。