學校防疫物資吃緊 汐止家長協會募款協助

新冠肺炎疫情期間，學校防疫總動員，只是每天都要消毒教室校園環境，部分學校出現防疫物資吃緊的情況，所以，汐止區中小學家長協會自發性募款，買了酒精、次氯酸水等防疫物資，今(15)日陸續送給轄區內15所學校，協助做好環境消毒的防疫工作。

汐止區中小學家長協會理事長陳瓊妙表示，我們這次發動捐各校及汐止區公所防疫物資主要的目的，就是希望在疫情期間協助各校在物資上不足的情況下贊助他們，這次資金大概募了十萬元，全部都買了防疫物資送到學校，希望能夠守護我們的學生。

一大早就將防疫物資送到學校，第一站來到了汐止國小，汐止區中小學家長協會成員都是各校的家長會長，在這次的疫情也特別重視，最近得知有部分學校出現防疫物資不足的情況，理事長陳瓊妙率先捐款拋磚引玉，成員們也自發性捐款，購買20公升的酒精20桶、還有次氯酸水等消毒用品，並且在這幾天趕著送到各所學校去。

新北市汐止國小校長王俊說，杰非常感謝汐止區中小學家長協會，一直以來跟學校關係非常密切，不止提供學校相關資源的協助，尤其這次他們成員自發性捐款，籌募這次的防疫物資，捐給汐止各國小、國中及高中，讓學校在推動防疫措施有更好的資源，一起守護學生健康，這對學校來說是很好的資源，也會好好利用，不止在環境消毒、或是學生衛生習慣的養成，會善用這些物資來達到最好的效果。