防颱人人有責 平溪公所、農會簽防災合作
今年第一號颱風「黃蜂」本週生成，平溪區公所趕在颱風來臨前，與平溪農會簽署防災備忘錄，只要有需要救災收容時，農會能提供乾糧、水電等補給的協助，回饋社區同時也使颱風季能多一份助力共同防災。
平溪區農會總幹事陳欽黎表示，平溪區全區位在河谷山地，每到五月防汛期，防災準備格外重要，剛好趕在今年首颱黃蜂來臨前，農會與公所在薯榔市民活動中心進行防災備忘錄簽署儀式，希望透過企業的愛心幫忙，給民眾多一份即時賑災的保障，也讓農會有個服務地方的機會。
平溪區長陳聖聰表示，這次除了簽定防災合作，公所與薯榔里辦公室也進行土石流災害兵棋推演並實地演練，因薯榔里民大多住在基隆河邊或邊坡旁，屬於土石流潛勢溪流範圍，民眾從一坑口到避難收容所薯榔里活動中心實地走演一遍，期望透過經驗的熟練，提升里民災害發生時的應變能力。
回到活動中心，公所指導著里民避難收容的流程，做好萬全準備以應付天災，接下來颱風逼近，希望民眾能多加留意天氣資訊，並配合公所及里辦公室的防災措施，鄰舍間多多關心，讓天災損害降至最小，社區都能平安。
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