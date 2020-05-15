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注意！汐止福德三路自來水管遷移 夜間將封路、停水

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市工務局從今年3月起，開始施作汐止同興路穿越高速公路工程。圖／新北市工務局提供
新北市工務局從今年3月起，開始施作汐止同興路穿越高速公路工程。圖／新北市工務局提供

新北市工務局從今年3月起，開始施作汐止區同興路穿越高速公路地下道工程，配合自來水管遷移作業，汐止福德三路將從5月18日至20日的晚上22時至隔日6時封閉，並在20日凌晨停水6小時，進行自來水管線切換作業，預計影響9600餘戶。

新北市新工處指出，為降低新社后地帶交通衝擊，此次自來水管遷移作業將採夜間施工封路，分別於5月18日至20日晚上22點至隔日6點封閉福德三路進行水管遷移，排除穿越高速公路的推管工作井位置與福德三路轉同興路路段水管路線衝突。

此外，新工處表示，在5月20日凌晨0時至早上6時，因涉及自來水管線切換作業，自來水公司將針對福德三路與同興路上住戶進行停水作業，影響範圍包括中興里、福德里、興福里及康福里，共計約9600餘戶將受影響，提醒民眾提前儲水，新工處也將督促施工單位儘速完成，縮減停水時間。施工期間敬請各位市民配合交維管制。

第一號颱風黃蜂將在周日最靠近台灣，氣象專家預估下周二起將受到梅雨影響，工務局表示，工程不會受到梅雨影響而停工，會請施工單位盡速動工。

停水 梅雨

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