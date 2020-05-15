北市8局15類場館 18日起開放租借、恢復課程活動看這邊

台北市副市長黃珊珊今早主持北市流行疫情指揮中心記者會，說明5月18日起，北市有8局處轄下的15類場館的活動、課程將開放或恢復，包含區民活動中心、新移民會館、社區關懷據點等，但要遵守實名制、室內人數不超過50人、不聚餐等原則。

因應疫情趨緩，北市府5月11日訂定第一階段解封三原則，分別是「室內50人以下、實名制及不共餐」，首波解封的場館及活動，將於5月18日開放，未來也將每周公布次一波解封場所，鼓勵民眾在落實個人防疫下，恢復往日正常生活。

首波開放場地租借與申請的8局處15類場館，主要為民政局區民活動中心、公民會館、台北市孔廟等；社會局社區關懷據點也將開放50人以下課程，老人服務中心也將開始辦理相關活動；文化局如台北二二八紀念館等11處藝文館所也恢復正常開放；翡管局也將開放50人以下團體申請環教課程及參訪活動。

其他還有原民會的北原會館、凱達格蘭文化館；客委會的台北市客家圖書影音中心；台北捷運公司的捷韻國際廳、北投會館學員宿舍、北投及南港展覽館旅客服務中心；公園處的國父史蹟館、士林官邸綠化教室等。