新北三重先嗇宮神農文化季規模縮小 車巡將發防疫香包

新北市三重區先嗇宮今天宣布2020神農文化季活動內容，因應新冠肺炎防疫需求，將改為法會及車巡，沿途燒艾草、魚腥草等驅疫植物並發送防疫香包，會中將邀請前總統馬英九、國民黨主委江啟臣和前市長朱立倫參與三獻禮。

先嗇宮原計畫本月14日到18日辦神農季系列活動，但之前已決定順延；三芝小基隆福成宮原訂6月27日金面媽祖暨列位尊神祈安大遶境，已決定取消。

農曆4月26日（本月18日）神農大帝聖誕，往年先嗇宮都舉辦非常盛大的神農文化季活動，不僅有歌仔戲等傳統戲曲表演，也有許多藝文活動，但今年碰上疫情所有活動都暫停，今年輪值是中區，信徒遶境改為車巡，沿途發送神農大帝加持的防疫香包。

三獻大禮預定於大後天神農大帝聖誕舉行，以古禮祝壽，希望在疫情未結束前，以簡約、虔誠又有意義的活動祝壽，也祈求神農大帝保佑全體國人早日離開疫情威脅，安居樂業生活。

新北市之前已經停辦或延期宗教活動眾多，4月有永和保福宮保生大帝聖誕慶典取消遶境；淡水三芝九庄大道公輪祀取消平安餐，改車巡辦過庄儀式；新莊慈祐宮、板橋慈惠宮及汐止濟德宮取消媽祖聖誕遶境；板橋接雲寺取消浴佛節活動。