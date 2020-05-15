u故事／為救病人染SARS殉職 陳靜秋護理精神不滅

17年前，SARS疫情蔓延全台，台北市立和平醫院因SARS疫情封院兩周，造成員工57人感染，7人死亡，其中，護理長陳靜秋等醫護人員因公殉職。17年後，陳靜秋的丈夫唐四虎，看著女兒長大成年，已把念妻之情轉化成一種幸福，在新冠肺炎疫情持續之際，以醫護家屬的身分，期盼政府能提供充足的防護資源，讓第一線醫護人員救人沒有後顧之憂。

「照理講，她應該可以不需要被感染...」唐四虎娓娓道來2003年4月的時空背景，記憶猶新，「那天，我們約好要跟朋友出遊，我去醫院接她下班，電話聯繫的那頭傳來『急救』的聲音，她本來準備搭電梯，立刻回頭。」當時，搶救的對象正是劉姓洗衣工，因而遭到感染。陳靜秋從住院到離世，前後不到幾天的時間。

「她就是太拚命了，當護理長以後，把身體搞差了」，陳靜秋認真的態度，在醫院工作期間，白天上班，晚上整理資料，看在唐四虎眼中滿是心疼，「接近午夜下班回家，她說今天還沒吃東西，聽得難過死了，趕快弄東西給她吃。」長期日夜操勞，唐四虎也發現陳靜秋身體健康一天不如一天。

面對太太離世的痛之外，唐四虎身為醫護家屬，當時也飽受異樣眼光，「認識的會關心，不認識的人遠遠看到我，就立刻躲開」，疫情當下，人情冷暖點滴在心頭。

陳靜秋撒手人寰，17年來，唐四虎獨力撫養女兒長大成人，女兒就學期間，一人獨處時難免想念，也經常在夢中與陳靜秋相見，「思念久了，體會出一種感覺，一直在想一個人的時候，也是一種幸福。」

唐四虎至今單身，視陳靜秋為至愛，出門時，陳靜秋的照片就放在皮夾裡，「帶著身邊希望保佑我安全，也像帶著她出去玩」，象徵當年「攜手環遊世界」的約定。