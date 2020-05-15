「台北美食不斷送」開跑 民眾消費美食享優惠、抽大獎

因應疫情期間，民眾偏好外帶、外送及無現金交易方式來降低感染風險，北市府整合21家便利支付、美食平台及外送平台，即日起到6月15日，舉辦「台北美食不斷送」活動，共有逾1萬家次餐飲店家參與，活動期間於平台指定餐飲店消費，除享多項好康優惠，所有消費還可參加抽獎，最大獎為10萬元獎金，市府也盼藉此鼓勵民眾消費台北美食，同時輔導店家增加外送通路與營收。

「台北美食不斷送」活動，讓消費者只要打開手機隨手一點，就能以低接觸、無現金支付方式享用台北美食，還能消費獲得多項回饋及獎金抽獎；商業處商業發展科長周盈芬表示，市府除了提供民眾優惠，也積極洽商各平台提供北市餐飲店家專屬優惠合作方案，帶動美食產業轉型，創造餐飲新商機。

參與活動的平台中，悠遊卡、有無外送、街口支付、foodomo、foodpanda、Uber eats等6家業者，特別針對北市餐飲店家分別提出不同簽約上架優惠，從低抽成、免上架費、優惠簽約費率等多種方案。

活動也結合Apple Pay、EasyCard悠遊卡、ezPay 簡單付、EZTABLE、foodomo、foodpanda、FunNow、GAMA PAY橘子支付、GOMAJI、Hami Pay、icash2.0、LINE Pay、Pi 拍錢包、Samsung Pay、Shopee蝦皮購物、Uber eats、Wali 智慧錢包、台灣Pay、有無外送、券券 APP、街口支付等21家便利支付、美食平台及外送平台，民眾在活動期間，於合作平台指定的北市餐飲店家消費，就可享有免運費、滿額折扣、點數回饋、好禮抽獎等多種優惠。

另外，正舉辦20周年慶活動的台北地下街，配合活動也加碼提供計8萬元現金抵用券等抽獎好禮，還有市府提供的頭獎10萬元獎金，總獎項與回饋超過280萬元，讓民眾在大啖美食之餘，還能享優惠、抽大獎，消費越多筆，中獎機會越大。