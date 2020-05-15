新北市設思覺失調症患者關懷專線 未來盼設社區中介所

火車上殺警案宣判無罪社會嘩然，思覺失調症患者因個案再受歧視，家屬壓力倍增。市府先請康復之友會設關懷專線，未來期盼能設立社區中介所，協助家屬緊急處理，分擔壓力。

公視去年「我們與惡的距離」描述思覺失調症患者殺人事件，社會對患者才稍微有些理解，沒想到殺警案判決又讓輿論沸騰，異樣眼光再度出現。

新北市政府委託康復之友會開辦關懷專線，協助家屬度過壓力期。目前先設立關懷專線（02）22523399（關懷長長久久），未來期盼能設立社區中介所，幫家屬緊急處理臨時事故。

新北市精障家庭關懷專線志工俞寶惠深有感受。她紅著眼眶回憶說，弟弟生病後母親照顧30年，壓力沉重，最後罹患帕金森症，弟弟走的隔年媽媽也離世。

她表示，起初媽媽忙著求神問卜，弟弟吃遍各廟神明符令都無起色；後來就醫，但當年醫學不夠發達，吃了嗜睡完全走樣，只好停藥。心力交瘁時左鄰右舍的建議和鼓勵，反而只會讓她們更洩氣。

康復之友會理事長黃莉玲弟媳患病後由她照顧，曾一口氣訂2、3間房子。她說，眼神渙散、跟人說話不對焦、說話速度變快、肌肉緊繃，甚至握緊拳頭、冒汗等，都是發病觀察指標。

總幹事謝詩華表示，思覺失調症患者通常定期服藥，情緒反應較平緩，暴力傾向其實遠比正常人低，社會特殊案例多為缺乏病識感、不按照醫囑定期服藥，又缺乏家庭、經濟、社區支持關懷系統，累積而成。

謝詩華表示，有團體一直建議納入思覺失調症常識到國民教育課程，讓民眾了解；在這類疾病快要發作時，社區如果能有中介所，可協助家屬臨時處理，經專業評估後再送醫；出院後回社區有資源支持，才能分擔家屬壓力。