黃蜂中颱周日逼近 台南市57座抽水站449台抽水機待命

台南市水利局表示，依據中央氣象局預報資料，今年第一個颱風黃蜂颱風外圍環流將在17日起影響台灣南部地區，為防止豪大雨造成淹水已超前佈署，全市57座抽水站及499台抽水機均已完成保養，還有數十萬砂包待命及防水擋板分發給易淹水地區公所運用。

水利局表示，在超前佈署防汛方面，在汛期前各防汛開口契約皆已完成發包；去年0813豪雨後至今年4月易淹水地區的區域排水清淤達232公里（5.4萬立方公尺）、雨水下水道清淤達76公里（1.7萬立方公尺）、道路側溝清疏達到1481公里，均已達預定清淤目標。

位於低窪地區的57座抽水站、449台移動式抽水機皆已完成保養維護及預佈（含20台機動調度機組），其中120台移動式抽水機裝設物聯網前端感測設備（油位計），將抽水機的油料使用狀態資訊回傳系統平台，以利進行監控，當油料不足時，即可自動簡訊通知人員進行油料補充，以提高應變掌控度。

另各區域防汛器材儲存備料補充也完成整備，如各公所已備妥砂包最低安全存量超過14萬包供民眾領用、水利局也備有10萬包作為緊急運用；水利署補助購買及水利局既有的防水擋板1868片也分配給11個易淹水區公所運用。