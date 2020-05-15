「會動的雜誌」茶也飄香 新北藝文之美動起來

新北市文化局發表「會動的雜誌」：「潮遊新北．動文化」，介紹新北藝術文化之美，民眾從手機、平板隨身點開看，不只看見新北文化的美，翻開每一頁還會「動」起來。

文化局長龔雅雯表示，這是一本突破刻板印象、會讓人想一直看下去的公部門刊物，每一個主題單元有文化元素的動人照片與動畫巧思，如空軍三重一村的五個燈與自動相本、茶業博物館的茶葉飄然、市立圖書館的科技之手、淡水古蹟博物館的光影與貓等，每一頁都驚豔。

「潮遊新北．動文化」是動態數位雜誌，因應後疫情時代的數位思維，也呼應新北市2030願景行動，落實新美學目標。以藝術創生、找回舊時光、經典重現、科技新體驗為4大主題，串連文化資產等6大文化業務及9大藝文場館，從在地人物、藝術家小故事及場館美麗的角落出發。

四大主題中穿插影片，想看深入報導只要點下「Read More（看更多）」，透過照片、文字、影片交織，呈現博物館、藝文場館等情感連結。

文化局表示，城市美學要讓民眾有感，才能一起前進，從凝聚社區與居民的共識出發，「人」是這一切的核心，透過軟體和硬體、從內在涵養到外在改變，具體形塑出城市的性格與美感，融和成新北多元又獨特的文化。

文化局表示，透過電子書呈現新北躍動的、感動的、行動的動文化，今年是新北市升格十周年，新北市長侯友宜指出，「我對未來的期許，就是在新北生活的人，都有歸屬感和榮耀感」。