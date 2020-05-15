i-Voting宣傳片疑抄襲 黃珊珊：已先下架、調查究責

北市府為宣傳i-Voting網路投票，於臉書「我是台北人」發表「你的決定，改變你的生活」、「i-Voting照亮希望篇」宣傳影片，卻被質疑與「LUCKYSPARKS幸運花火創意有限公司」於2016年製作的影片極為相似，恐有抄襲之嫌；對此，台北市副市長黃珊珊今天受訪表示，影片已從所有管道下架，調查釐清後會追究委外廠商責任。

北市2支宣傳i-Voting的影片，遭網友發現有抄襲之嫌，質疑「抄襲成真？」、「想知道這怎麼回事？」；北市研考會昨也接獲原設計者公司電話，詢問疑似侵權事宜。

研考會初步了解，北市府推出的這支i-Voting形象影片長達30秒，受市府委託製作的三維影像公司也坦言，當初設計時是有參考指控侵權公司的影片，但因市府委外的影片還是有不同之處，外加了許多台北素材，三維影像法務也在了解中。

對此，黃珊珊表示，宣傳影片是由外包廠商來製作，昨天接獲反映後，內部發現有疑似抄襲的疑慮，因此決定把影片在包括粉專、公益廣告等所有露出的管道都下架。

黃珊珊說，市府跟廠商都有相關合約規定，包含廠商必須確保作品沒有侵犯他人著作財產權，對於發生這種事情，我們也很遺憾、抱歉，不過，廠商的責任我們一定會追究；到底抄襲的程度、相關侵權的部分，可能有待釐清，將會調查清楚，追究廠商相關責任。