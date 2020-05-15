板橋林家花園人行道整建修復 施工細膩避免破壞古蹟

為改善新北市府中商圈一帶人行環境，新北市工務局推動「板橋府中美學示範基地」計劃，其中板橋林家花園人行道為重要廊道，為保存歷史古蹟，施工期間特別注意施工細節，在敲除人行道石板時，以軟墊保護兩側古蹟圍牆，減少對古蹟的影響，目前已經完工。

工務局表示，林家花園外人行道現況極為老舊，且公共設施、路樹配置不當阻擋行人通行，無法給予民眾舒適、美觀的人行環境，需要立即改善。並以專案方式進行整體性規劃，藉由林家花園四周環境整頓，使各段人行道空間發揮該段屬於觀光、住商或市場密集的功能。

養工處表示，林家花園兩側的古蹟圍牆具有歷史價值及文化意義，在翻新該段既有人行道時，特別留意林家花園兩側古蹟圍牆的完整性，在進行地面石板敲除前，優先針對圍牆設置監測點，隨時注意是否產生傾斜或裂縫變化。

另外，針對人行道敲除作業部分，團隊在靠近圍牆5公分處特別以機具切割作為分界線，並在圍牆側鋪上保護墊，避免圍牆因機具開打造成損傷；鄰接圍牆處則以人工方式敲除，並參考文化學者意見，在翻新人行道與古蹟圍牆交界處施作小水溝，小溝底部用原有紅磚排列，增加落水孔，讓雨水可迅速流洩於水溝，避免積水。