北市場館逐步解封 不聚餐實名制室內不超過50人

新冠肺炎疫情趨緩，北市逐步解封場館，原則為實名制、不聚餐及室內人數不超過50人。區民活動中心、老人服務中心、關懷據點等8局處15類場館與課程等，18日開放。

台北市副市長黃珊珊上午主持防疫會議，公布北市場館解封原則，為實名制、不聚餐及室內人數不超過50人。

包含區民活動中心、禮堂、老人服務中心、關懷據點，以及文化館、紀念館、劇場等，8局處15類場館與課程將於18日開放與恢復。

黃珊珊接受媒體聯訪時被問及是否解禁北市府員工上班戴口罩，黃珊珊表示，現在口罩取得容易，進入市府及公有場館依然維持戴口罩，不過下週會討論。

媒體提問酒店舞廳何時解封，黃珊珊指出，一直在研議如何在酒店等場所實施社交距離與實名制等，已行文中央詢問，地方政府管理監督下開放到什麼程度，希望有較具體方案。

黃珊珊表示，北市酒店舞廳不少，會考量到執行面，該怎麼做就怎麼做。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），台北市區民活動中心從3月中起暫停租借，老人據點、親子館在2月底時宣布延至3月底才開放，後又宣布延至6月底。