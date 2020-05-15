火警受信總機訊號遠端監控 擬成立第三方代管中心

台北市錢櫃林森店火災，傳出業者為了施工關閉5大消防安全設備，奪走6條人命，國民黨市議員游淑慧提案要求北市府全面檢討，針對特殊營業或公共場所，應強制設置受信總機訊號遠端監控機制、119火災通報裝置，當火災發生時，自動通報消防機關。消防局研擬由業者成立第三方代管中心，查證訊號後再通報119。

游淑慧指出，民國九十幾年時，消防署就有指導綱領，特殊場合應優先裝置119火災通報裝置，發生火警時煙霧偵測器偵測到，總機接到信號，直接通報消防局，但這只列優先指導，沒有強制力，消防署有列出一些場合應該要裝，消防局也會列入。

消防局長吳俊鴻指出，議員提案後已經研擬，多年前消防署的是建議，但消防法沒有規定，也沒有裁罰，未來北市火災預防自治條例，將修訂增加第14條，不僅設置199火災通報裝置，授信總機要設置關閉即時強制啟動的功能，今天修訂完畢後，會公告二個月，看各方意見，送議會審議。

游淑慧表示，錢櫃火災時，火災授信總機被關掉，沒人知道，檢查時打開，一走就關掉，不知道何時開、何時關，但現在有技術進行訊號遠端監控連線，只要訊號出現異常或關閉，就像保全一樣，門被不正當打開，保全公司就會通知 ，但誤報訊號也很多，會造成困擾。

游淑慧說，但後來思考，就像會計師簽證一樣，業者要自己去找合格技師做遠端連線，連到消防局，讓另一人監控 ，負連帶責任像，消防局只要去做檢查。

吳俊鴻說，已找工會聽取意見，有異樣訊號就連到第三方代管中心，查證後再通報119，目前長照中心、醫院有做連線，但目前服務量已經超過，特種行業業者應自己付費找第三代管中心監控，要負起責任，兩方面來掌控，市民安全 會比較保障 。