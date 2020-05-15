大利多！台南推出節能改造補助 最高10萬元

夏季用電高峰即將來臨，為提倡低碳智慧生活理念，台南市政府推出節能改造補助措施，項目包含LED燈具、能源管理系統、電梯電力回生裝置及高效率馬達，為了讓民眾了解內容，將辦理說明會。

台南市環保局表示，將分別在5月28日於台南勞工育樂中心，5月29日於新市區文康育樂中心各辦理1場「109年台南市簡易時間電價暨節能改造補助說明會」，協助民眾了解住商節能改造補助計畫的申請流程、補助項目，同時分享過去補助案例及居家節電技巧，有興趣的朋友請趕快在22日前報名。

市長黃偉哲表示，隨著環境保護意識提升，市府團隊以打造台南成為低碳永續城市為目標，積極推動綠色政策，並將節能輔助資源擴及到全體市民。這次補助計畫只要是依法設立的服務業、住宅部門、學校、機關及社會福利機構都可申請補助，鼓勵大家參與節能改造，汰換老舊耗能設備。

環保局長謝世傑說，這次補助項目有LED燈具、能源管理系統、電梯電力回生裝置及高效率馬達，每1申請單位最高可補助10萬元。報名表可至環保局首頁/最新消息/訊息公告/「109年台南市簡易時間電價暨節能改造補助說明會」 (https://reurl.cc/rxEQ9Z)下載，洽詢電話 (06) 2686751轉352，將有專人服務。