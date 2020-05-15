酒店解封時間表？黃珊珊：等中央回文給具體方案

受新冠肺炎疫情影響，酒店、舞廳停業超過1個月，針對北市酒店解封是否有時間表？台北市副市長黃珊珊今早主持北市流行疫情指揮中心記者會表示，內部一直在研議中央的提出的原則方案，已去文中央詢問，盼中央能有具體方案。

台北市長柯文哲昨稱中央若不宣布酒店解封，就要自己宣布，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則回應，只要能夠符合「做好個人防線」、「業者有管理能力」、「主管單位有監督、執行能力」，地方就可自行宣布解封。

北市議員林瑞圖最近也接獲陳情，盼政府開放讓酒店、舞廳營業，以解除數十萬從業家庭生計無以為繼之苦。台北市特殊娛樂業從業人員職業工會副理事長胡繼堯表示，疫情趨緩，各行業逐步有放鬆規定，盼政府別再單獨嚴厲對待酒店、舞廳、夜總會產業，盼市府能放鬆管制，給服務生、廚師、表演人員等從業人員一條活路，業者都願意配合做好門禁管制如量體溫、社交距離、消毒等管理，希望市府能早日解禁。

針對酒店解封期程，黃珊珊說，柯市長有指示在討論中，我們一直在研議中央的原則方案，實名制、社交距離在酒店如何執行，已去文中央詢問，中央的意思是說地方可自行評估，但陳時中部長又說可以管理監督的情況下才開放；但管理監督要到什麼程度，希望中央回文能有具體方案。

黃珊珊，希望中央回文能指導如何做好實名制、社交距離控制，如果可以控制，或是在北市府量能情況下，能不能做到，要考慮執行上的問題，因為北市酒店舞廳不少；柯市長則認為該怎麼做，就怎麼做，只要具體執行方式確立，市府就會依照方案執行。

媒體也追問錢櫃大火案調查進度，黃珊珊則表示，行政調查的部分，目前已經到廉政委員會，廉政委員會調查後就會送到各單位考績委員會做相關行政懲處。