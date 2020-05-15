解禁戴口罩？黃珊珊：公有場館戴口罩是否解禁下周討論

台北市副市長黃珊珊今天早上主持北市流行疫情指揮中心記者會，針對新北市長侯友宜今天宣布「只要能夠確保社交距離，除了生病需要戴口罩外，戶外我們可以不用戴口罩」，黃珊珊表示，室外本來就沒有限制戴不戴口罩，重點是能否維持社交距離；至於北市府是否成為六都領頭羊，從市府員工開始解禁室內戴口罩？黃則說，市府目前沒考慮，下周才會討論。

黃珊珊表示，中央針對戶外活動，一直有1公尺的社交距離指引，沒有保持距離就應該戴口罩，室內則是1.5公尺；現在國內疫情趨緩，很久沒有出現確診案例，但像我們在辦公室開會還是會戴口罩。

黃珊珊說，目前進入市政府，包含公有場館進入部分，還是維持原有制度，畢竟現在口罩取得也變容易；公有場館室內50人以下，而室外本來就沒有限制戴不戴口罩，重點是保持社交距離，市政府目前還沒打算先解除進入公有場館戴口罩的限制，下周會再討論。

有關市議會解禁戴口罩是否跟議員溝通？黃珊珊則說，市議會的場域，原則上要尊重議會的管理權限，議會認為應戴口罩，市長等市府人員客隨主便；社交距離室內能保持1.5公尺就不用戴，內部會議部分，若能確定身邊的人是特定的，本來就沒有再戴，但還是會盡量勸導戴，因為疫情雖稍微趨緩，但仍不可大意，很多國家如韓國，都有回馬槍。