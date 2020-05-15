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新北加速紓困 侯友宜：刻專章給區長蓋

中央社 / 新北15日電

新北市長侯友宜今天表示，新北市政府已製作擴大急難紓困標準作業手冊，預計明天發送給基層，他也發給各區長特製「市長紓困專章」，授權區長審核使用，加快紓困速度。

他說，「中央沒有做，我們自己扛起責任」，告訴第一線如何執行。紓困手續真的很繁雜，連他看了都搖頭，讓第一線同仁很難作業；手冊做得很到位，未來如果其他縣市需要，「我們也送他們做參考」。

侯友宜上午主持因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）應變會議，擴大急難紓困部分，新北市府社會局表示，手冊由社會局與各區公所密集研討、開發，內容包含受理、審核與發放等各階段標準，並含檢核表、審核流程與所附文件、電腦操作頁面及相關QA等。

管制措施漸進開放部分，新北市府衛生局說，逐步開放第二階分2梯次，18日、25日起實施。18日起室外場館除校園之外開放，上限500人；室內場館除校園、親子館之外全面開放，人數依場館大小，上限100人，以不共餐、不共食與不歡唱為原則，都需維持量體溫、實名制、戴口罩與社交距離等措施；除生病者，全程可保持社交距離的戶外活動可不戴口罩。

社會局表示，18日起開放銀髮俱樂部、據點活動課程及其他長輩相關課程，採實名制、人數不超過50人及防疫措施，仍不開放共餐及歡唱。

長期照顧住宿機構漸進開放家屬探訪，採實名制、預約制，每天探視組數、時間、人數至多3人，由機構自行決定並公告周知家屬；完全臥床者，每寢室同一時間限2人探視。

新北市府教育局說，18日起社區大學開課，校園場地視疫情狀況逐步開放；社區大學開課前將有防疫演練，調降班級人數、禁止中途報名及旁聽等因應措施。

社交距離 侯友宜

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