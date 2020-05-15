新北五股垃圾山核准設第2處合法停車場
新北市政府去年推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，先前才核准新億起重公司在五股垃圾山設置合法停車場，有地主整合7家在地廠家申請送件，交通局今天宣布已核准第2案。
交通局長鍾鳴時說，今年4月己發函通知被列管廠家盡速申請合法化，期限訂在本月31日前，屆時未提送書件，將由公共安全聯合稽查小組依法強制拆除。1周來傳言申請交通用地期限展延1個月是謠言，交通局已澄清過。
這次案件面積共計1萬4341平方公尺，規畫用來停放車輛、辦公廳舍、倉儲及車輛維修空間，地主整合7間廠家申請設置「停車場及附屬設施」，工務、水利、城鄉、環保及農業5局輔導後審議通過。
交通局目前核定2案，另有14案審議中。
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