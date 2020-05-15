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新北封閉場館將開放 侯友宜：保持社交距離戶外可不戴口罩
新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議，公布5月18日起第二階段第一梯次疫情管制開放範圍，包括社區大學正式開學、銀髮俱樂部及社區關懷據點課程，但維持不共餐。新北市長侯友宜表示，「放不用急著放」，校園的開放一定擺在後面。
衛生局指出，兩倍監測磐石艦相關疫情，今已27天沒有新疫情傳出，明天將達28天。新北市開放管制措施，按照「兩階段共四梯次」原始計畫進行，5月18日起，第二階段第一梯次開放。侯友宜表示，依據中央規定，只要能保持社交距離，戶外可不必戴口罩，但人數仍維持五百人。
開放須遵守以下規則，除了校園之外的室外場館開放，上限500人；除了校園、親子館外，室內場館全面開放，人數依場館大小，上限100人，並且不共食、共餐，沒有卡拉OK。皆需量體溫、實名制、戴口罩、維持社交距離。除生病者，全程可保持社交距離的戶外活動可不必戴口罩。
這一波開放包括社區大學正式上課，須量體溫、戴口罩、旅遊史調查，侯友宜指出，「避免中途報名、旁聽」。銀髮俱樂部、社區關懷據點課程，也因為長輩居多，需要遵守防疫規範。
侯友宜表示，戴口罩原則沒有改變，校園內仍要戴口罩。另外，交通部推防疫旅遊，他表示，「個人不反對防疫旅遊，在國內、各縣市互相旅遊最優先」，端午連假仍要管控人流，避免群聚。
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