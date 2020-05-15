台中建案獨有的宜居陽台 大到可種樹2年檢查1次

台中市政府為降低熱島效應，推動台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法一年多，已有37建案申請，其中以宜居陽台最受青睬，除了面積大、可以種樹，甚至連帳棚都可以搭，並且定期每2年由建築師到場勘察是否有違規施做，避免陽台外推使用，由於不算坪數，還有回饋金維養綠植栽，吸引喜歡蒔花植草民眾歡迎。

台中市都發局長黃文彬說，台中市鼓勵建商規劃宜居宅，包括綠化陽台、植生牆、公共大露台等，採隨到隨審，其中宜居陽台需結構技師審核、由建商繳交保證金、建築師每2年到場審核，確保住家陽台結構安全與陽台長年綠化，雖造價較高，且不列權狀登記，但建商能夠突顯建案亮點，深受品牌建商歡迎，也吸引很多縣市來台中取經。

申請宜居建築的台中建案，包括精銳「Garden One」，新業「大塊森鄰」，陸府「觀森」、陸府「森山」以及惠宇建設的新案，都不約而同申請宜居陽台，陽台不但大，而且還種樹。

惠宇建設總經理顏定滄說，惠宇近期的新案有一半規劃為宜居陽台，原本的傳統陽台併入工作陽台，作為家事房；宜居陽台懸空且採跳島設計，施工難度高，且種一棵主樹，需加強結構，造價約為傳統陽台2倍。

顏定滄指出，新建的宜居陽台深度超過三米，寬度5.7米，高度至少二個樓層，可蒔花植草、種蔬菜、吃早餐、喝咖啡，甚至搭帳棚空間都夠，建商需繳保證金，並與社區管委會合作，確保陽台景觀綠化設施不更動，部份費用當回饋金維養。