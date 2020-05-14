薛凌、王孝維無共識 民進黨：北市黨部主委選舉暫停

民進黨台北市黨部主委選舉協調無果，民進黨昨天表示，經黨主席卓榮泰分別與前立委薛凌、北市前議員王孝維溝通後，由於2候選人對簽署競選公約的內容無法達成共識，依前天中常會決議暫停選舉，之後將依民進黨「紀律評議裁決條例」進行後續程序。

薛凌對此發出聲明表示，黨中央出面希望雙方遵守共同約束的規定，很遺憾的是對手未能接受，讓黨中央作出暫停主委選舉的決定，身為一位忠貞黨員，她絕對服從中央決定。王孝維說，薛凌不要做賊的喊抓賊、打人的喊救人，甚至對薛凌的聲明稿感到不可思議。

民進黨也公布前天中常會決議，內容指出，依據調查小組報告認為，相關爭議情形業已對民進黨聲譽造成諸多實質傷害，包括雙方支持陣營已在社群平台間嚴重互相攻訐，破壞黨團結。

卓榮泰表示，非常遺憾兩位候選人無法就加強自我約束的作法與保證達成共識，針對黨職選舉出現相關爭議，民進黨必須確保選舉的順利與合法，也必須回應民眾對於民進黨的期待，不應放任爭議傷害民進黨的整體形象。因此在雙方未能達成具體共識的情形下，暫停台北市黨部主委之選舉。