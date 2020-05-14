愛在北海岸流轉 新生活促進會照顧老幼

新生活社會福利發展促進會長期在北海岸服務弱勢民眾，與周邊大學合作開辦兒童課後輔導班、營隊，並替獨居老人送餐，提供實物銀行麵包與蔬菜水果，讓愛在北海岸偏鄉流轉。

新北市府社會局今天表示，新生活社福促進會在三芝區與石門區老梅，開辦小衛星快樂學習堂，服務100多名孩子，免費幫忙課後輔導、加強孩子學習能力。老師還分別進入中角、野柳、石門等國小課後輔導。

促進會創辦人與督導羅素如表示，這些孩子多半來自窮困、單親、隔代教養或特殊境遇的孩子，因此學費全免。一年所需經費約新台幣500萬元，除政府部分補助還需募款，義賣產品。

羅素如說，新生活促進會與北海岸地區的聖約翰、真理、淡江、馬偕、海科大等大學合作，師生除課輔還會家訪、電訪、生活輔導、舉辦營隊活動與校外教學。

隔代教養的林姓阿嬤說，因不識字無法教孫子功課，幸好有新生活促進會師生幫忙輔導，她很感激。

促進會也為淡水、三芝、金山、石門等地區獨居長輩或獨居身障者送餐，每天要送出261個便當。最近又在三芝區公所前奉茶、奉粥、也奉實物銀行麵包、蔬果給弱勢家庭。

羅素如說，每天由單親和新住民烹煮餐食，一星期有5天送便當給獨居長輩和獨居身障者，假日則送包子、饅頭、粽子等，讓弱勢家庭無虞匱乏，希望在北海岸讓愛流動、讓善傳播。