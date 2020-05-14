北市逐步解封8局處15類場館、活動、課程5月18日恢復

台北市長柯文哲上午在議會報告防疫、紓困及產業振興作為，宣布社政、民政、教育、文化等活動場館，議定第一階段自5月18日開始逐步解封，開放原則是室內50人以內、實名制、不聚餐飲食，室外保持社交距離或戴口罩，將有8局處15類場館、活動、課程5月18日恢復。

民政局部分，包括區民活動中心、各區行政中心禮堂 申請 公民會館、新移民會館、非政府組織會館、林安泰古厝民俗文物館、台北市孔廟，開放場地租借。

社會局的社區關懷照顧據點、老人服務中心，開放50人以下課程；原民會的北原會館、凱達格蘭文化館，開放場地租借申；捷運公司的捷韻國際廳，開放場地租借申請，另外，北投會館學員宿舍，開放租借團體辦理住宿。北投、南港展覽館旅客服務中心，開放旅客、里民使用場地辦理活動。

文化局的台北二二八紀念館、士林官邸正館、閻錫山故居、糖業文 化展示館、新文化運動紀念館、台北書畫院、萬華故事館、 中心新村、藝文推廣處藝文大樓、文山劇場、大稻埕戲苑，恢復正常運作。

公園處的國父史蹟館，平日重新開放；士林官邸綠化教室、花卉綠化教室、新生綠化教室、大安 綠化教室、青年綠化教室、和平青草園綠化教室，恢復辦理課程活動。翡翠水庫管理局水庫開放50人以下團體申請環境教育課程或參訪活動。