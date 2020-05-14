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跨國宗教團體號召禁食、禱告、祈願抗疫 靈鷲山響應
跨國團體「促進人類兄弟情誼高層委員會（HCHF）」籲請全世界宗教領袖和信徒今天為全人類福祉禁食、禱告和祈願，祈求新型肺炎（COVID-19）疫情結束。靈鷲山開山住持心道法師以宗教領袖身分受邀參與，號召靈鷲山佛教教團全體法師與全球靈鷲人，透過茹素、念經持咒、禪修祈福，回向疫情消除，人人身心安定。
靈鷲山佛教教團表示，心道法師在疫情初期就指示全球靈鷲人持誦「楞嚴咒心」，信眾透過線上募咒與禪修等系列行動響應，形成心靈防護罩。4月22日圓滿回向1億409萬825遍，並承諾愛地球宣言，落實靈鷲山寧靜、愛心、對話、素食、再生、節能、減碳、節水、綠化「九大生活主張」，祈願新冠肺炎疫情盡速消弭，全球無災無難。
心道法師說，「持咒、善心，是我們的防彈衣和防毒系統，持咒，心就靜下來，心安就平安，心和平，世界就和平了」，期勉大家面對新冠肺炎疫情，要相信善業就是避難所，好心會讓我們得到福氣。
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