跨國宗教團體號召禁食、禱告、祈願抗疫 靈鷲山響應

台北市長柯文哲上午在議會報告防疫、紓困及產業振興作為，宣布社政、民政、教育、文化等活動場館，議定第一階段自5月18日開始逐步解封，開放原則是室內50人以內、實名制、不聚餐飲食，室外保持社交距離或戴口罩，將有8局處15類場館、活動、課程5月18日恢復。

2020-05-14 16:59