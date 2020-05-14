坪林茶博館發揮創意 防疫也要救經濟

新北市坪林茶業博物館在封館一個多月後，再次對外開放，各項防疫工作還是不可少，推出「安心服務」專案，包括量體溫、酒精消毒，並且採實名制入館，而且民眾入館參觀還能抽茶園體驗、老街茶餐體驗等在地好禮，希望能振興地方觀光。

坪林茶業博物館館長劉一儒表示，茶博館也針對場館內民眾會碰觸到的硬體設施，每2個小時就定時進行消毒，而且所有工作人員，每日都會量測體溫並且配戴「安全體溫小卡」，讓參觀民眾更安心。為了節省時間，民眾還可以持健保卡、新北卡、身分證以及新北市借書證等證件，透過電腦登錄，快速通關。

此外，茶博物館還推出一系列創意措施，像是不時有逗趣的「舉壺小人」出沒在展場宣導防疫，而且民眾入館參觀還能抽茶園體驗、老街茶餐體驗等在地好禮，希望大家在逛博物館同時，也能振興地方觀光，用創意落實正向防疫！

館長劉一儒指出，藉由這一系列創意應變措施，提醒民眾防疫的重要性，鼓勵大家一起攜手共度難關。