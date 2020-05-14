石門福安公園翻新改造 長輩唱歌乘涼好去處

新北市石門區公所運用台電城鄉風貌經費，將尖鹿里福安公園翻新改造，不僅地坪重舖，還加設體健設施，更規劃了樹下乘涼區域，現在定期的老人文康車開來，長輩們都好喜歡來唱歌，為了讓這樣的鄰里公園更加舒適。

石門區長林俊宏說，尖鹿里的福安公園是鄰里小公園，為了要提升鄰里公園的功能，區公所運用台電城鄉風貌經費，將福安公園改造，地坪重舖、加設了體健設施，還規劃了樹下乘涼區域，現在定期的老人文康車開過來，也大大提升長輩來到戶外唱歌的意願。

尖鹿里長邱朝欉指出，這個鄰里公園土地是地主無償提供，在城鄉風貌建設前原本就是里民戶外聯誼聚會的好去處，如今變得更加舒適，大家外出走走運動也更有品質，此外也相當感謝市議員陳偉杰來到公園裡關心設備使用與是否還有需求需要補足，希望讓環境更好，民眾休憩更舒適。

市議員陳偉杰表示，新的福安公園樣貌真的改變很多，變得明亮開闊，還有很多活潑的元素，像是體健設施、木造休憩區等等，而偏鄉大公園難有，民眾休閒都仰賴鄰里公園，因此過來看看還有沒有需要補足之處，要建設來照顧偏鄉民眾的休憩需求。

福安公園的改善不只是地坪重新鋪過、新的體健設施架設還有花園花圃的再規劃，其中長輩們最喜愛乘涼的大樹，就是原本老公園中被保留下來的老樹，區公所也期待福安公園在翻新過後能夠發揮鄰里公園的功能，提升居民的生活與休憩品質。