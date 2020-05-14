發現史前陶片 淡水「湖南勇」公園工程暫停

淡水中正路派出所對面竿蓁大客車停車場旁，目前正進行湖南勇古墓修復再利用紀念園區的工程進行整地中，經地方文史工作者發現有數千年前的史前陶片，因此工程暫停，希望可以了解地下還有多少的史前遺址。

地方文史工作者紀榮達說，日前發現這裡有屬於四千年前左右的訊塘埔文化或是更早的大坌坑文化，當時居民所使用的陶片，因此這裡相當有考古價值。

對此市議員鄭宇恩，日前也邀請了市府文化局，文資審議委員等人來到現場會勘，要來決定這裡該怎麼去保留。

淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，湖南勇古墓是當初清朝時期，湘軍淮軍在此駐守，生病死亡的士兵古墓，現在成為古蹟，因此才有園區規劃，讓民眾可以更加了解這裡的歷史。

市議員鄭宇恩表示，這次文化局來了解未來工程開挖深度是否會擾動到史史前遺址，並且在工程當中進行監看，由於目前工程開挖深度只有50到60公分，因此也希望讓這些遺址現地保存在地底下，讓公園綠美化可以盡快完成。