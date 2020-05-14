金瓜石台車重啟有望 賴品妤盼用地解編

瑞芳金瓜石礦業舊時靠索道上的台車，在台金公司歇業後荒廢，地方期盼能重啟，對金水地區的觀光發展大有助益。立委賴品妤昨(13)日召集中央及地方等單位會勘，希望環保署能對土地使用解編，讓重啟台車索道計劃，能夠往前踏出第一步。

新北市議員林裔綺表示，水湳洞現存的十三層遺址，其實在過去，連結著台車索道來運輸金瓜石的礦物進行加工，然而這一大段從長仁社區延伸至勸濟堂停車場，包括無極索道、本山六坑、斜坡索道及天車間，長時間荒廢相當可惜，過去政府曾一度將修復索道，但卻有相當多阻攔而擱置，地方期盼若能重啟，對金水地區的發展能夠大有助益。

13日下午立委賴品妤邀及環保署、文化部、交通部觀光局、國有財產署、台電、台糖等中央單位，與市議員林裔綺、新北市府相關局處、公所，進行「台車軌道再利用評估」會勘，地方仕紳也藉此表達重啟台車索道的願景。

一行人沿著天車間下方的斜坡索道走去，沿途樹木叢生，舊時單軌索道承載兩輛台車間的上下，位於中間點的本山六坑，留下許多廢棄磚屋，蔓生的野草遮住了通往無極索道南北隧道的視野，出了隧道便能抵達十三層遺址的正上方，一整趟路程是許多在地老礦工的回憶，但這麼多年遲遲無法由公部門整修，歸因於中央單位的土地編列。

立委賴品妤表示，因為過去十多年環保單位認定廢煙道及其周圍屬於土地污染範圍，導致金瓜石、水湳洞發展受限，地方認為污染的嚴重性與範圍大小應該再透過現代專業鑑定來評估，她與服務處也將與行政院政務委員討論土地解編的可能，讓重啟台車索道的計劃，能夠往前踏出第一步。