市府減租僅房東受惠？ 議員要求北市府清查

疫情重創各行各業，北市府給予減租、減免水費優惠方案，不過台北市議員邱威傑、梁文傑等人，今天質疑市府BOT、設定地上權的減租方案，恐無用在真正的受創業者身上？恐僅是房東受惠。

梁文傑也質疑，北市府針對市有土地BOT、設定地上權等業者的減租優惠，以台北一零一為例，除87樓餐廳之外，許多都承租給企業當辦公室使用，但Google、科技、金融產業並無受疫情重創，若還給予減租並不合理，就像是「開BMW還要申請紓困1萬元。」

台北市財政局長陳家蓁說，市府的紓困減租方案，目前有設定地上權業者正在申請中，市府也會要求地上權業者將相關訊息彙整給商家、餐廳業者。至於台北一零一部分場地是租給辦公室使用，若產業不受疫情影響，也會反映給設定地上權業者。

台北市長柯文哲今天赴北市議會，專案報告疫情相關紓困，邱威傑也提到，有承租台北南山廣場的店家向他陳情，表示店家的生意下滑，希望減免房屋，但遲無減租，儘管目前南山還沒有向市府提出紓困申請，但市府有相當多筆市有土地，承租給業者使用，希望市府清查相關狀況，不要讓紓困減租美意，只有房東受惠。

邱威傑也提到，北市府提供15%的水費減免，但卻有店家反映並不知情有減免優惠，質疑市府的紓困減免，並無回饋到實際使用者身上？台北市自來水處長陳錦祥表示，水費減免是根據水表計算，還是要看是否業者有分表？