顧防疫改視訊 金龍國小自治市長選舉登場

新北市汐止區金龍國小以往都透過模擬選舉方式，選出學生自治市市長。今年配合新冠肺炎防疫工作，政見發表改為拍攝影片宣傳，投票也改採線上方式，要讓民主法治教育不因疫情而打折。

由訓育組長掌鏡，兩位學生自治會成員擔任這次選舉的主播及記者，金龍國小辦理學生自治市市長選舉已經第十年，整套活動過程模擬現今的選舉制度，包括候選人抽籤編號及進行政見發表，學務處製作選舉公報、選票以及設置投開票所，今年則因為新冠肺炎防疫規定，政見發表會將原本到各班去跑，改為錄影視訊播出。

金龍國小校長羅智殷表示，金龍國小是一所年輕、有能量的學校，要培養學生成為具備多元智慧的現代公民。學生自治市透過參與治校，不但落實了服務學習，更是體認民主法治的最好訓練。今年因應防疫，政見發表改為拍攝影片宣傳，並由自治市學生李丞皓、潘家佑擔任主持人，候選人搭配助選團進行政見發表，不少助選團選擇用「狀況劇」介紹政見內容，活潑逗趣的演出不僅讓人印象深刻，也會驚訝學生的創意發想。

學生透過班級個別觀看候選人的政見影片後，下週起將運用資訊課時間讓班級學生進行線上投票，透過設定投票人的帳號機制及老師協助監票，達成公平投票的結果。