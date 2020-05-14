新生活促進會照顧北海岸弱勢 貨車卻不堪使用

新生活社會福利發展促進會服務100多名孩子免費上課後輔導，另也為淡水、三芝、金山、石門等獨居長輩或獨居身障者送便當，一日要送出261個，不過載送的貨車使用10多年已不堪使用，台北市千禧獅子會在新北社會局媒合下，將捐贈一輛新貨車給促進會使用。

千禧獅子會現任會長何明輝以及將接任會長的黃桂芳等人，今在新北社會局副局長許秀能的陪同下，專程前往三芝實地了解。新生活促進會理事長羅素如帶領所有人參觀上課後輔導的小衛星快樂學習堂。

羅素如說，目前協會在在三芝和石門老梅各有一個據點，服務100多名弱勢孩子，協會老師也到中角、野柳、石門等國小上課後輔導，由於孩子多半來自窮困、單親、隔代教養或特殊境遇的孩子，所有學費都免費。

羅素如指出，由於免學費，協會所需要的經費約500萬元，除了政府補助外，還要向企業、基金會、社團募款，自己也需要賣產品，後來名導演吳念真快樂學習協會的大力幫助。

獨自照顧孫子的林姓阿嬤說，自己不識字不會教孫子，還好有新生活協會的老師幫忙課輔。羅素如說，協會與聖約翰、真理、淡江、馬偕等校合作，大學生和老師不僅教孩子功課，也會家訪、生活輔導。