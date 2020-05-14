防疫易收難放 侯友宜：宗教群聚不可掉以輕心

新北市長侯友宜今天表示，防疫「易收難放」，國外新冠肺炎疫情仍嚴峻，台灣絕不可鬆懈。他擔心宗教團體的遶境群聚仍會有風險，特別叮嚀寺廟負責人防疫不可掉以輕心。

新北市宗教團體防疫基金及物資聯合捐贈儀式，今天在市府6樓大禮堂舉行，侯友宜頒發感謝牌給捐贈新台幣3000萬元、復康巴士、救護車、防護衣、物資的寺廟與團體，一起守護新北市民健康。

侯友宜說，新北市的宗教團體配合新冠肺炎防疫政策，省略大型活動、遶境祈福法會，並出錢出力防疫，讓市府非常感動。

他呼籲，疫情尚未結束，國外疫情仍嚴峻，不可掉以輕心。他最擔心的是，防疫「易收難放」，一旦鬆懈後，若病毒再度攻擊將一發不可收拾。

接受媒體聯訪時，侯友宜表示，天氣逐漸炎熱，他可以體會民眾希望早一點開放口罩解禁的心裡。不過，他每天觀察國外的疫情與經濟走向，萬萬不可以鬆懈。

受訪時，侯友宜也提到，5月8日與美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑在市府貴賓室見面，針對防疫政策與防疫物資交流溝通。

侯友宜並表示，酈英傑希望藉新北市的防疫作為，提供給美國各城市參考。彼此從口罩防疫聊到社區感染的超前部署，也瞭解居家檢疫關懷中心運作。

侯友宜說，酈英傑希望台美城市間未來充分交流防疫物資、防疫作戰，他也介紹一些生產防疫物資的廠商提供美方支援防疫配備。他說，新北市只要有能力，都願意盡城市的力量，讓全球疫情能紓緩。