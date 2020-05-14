企業贈新北高工240萬聯結車 學生開心拆新車練技術

國瑞汽車公司今捐贈新北高工一台全新的HINO大型聯結車，要價240萬，除充實學校教學實習設備，也希望能培育更多商用車輛維修人才，汽車科學生們也開心的現場示範大型車保養技術、更換輪胎，難得能有新車能練習，臉上盡是滿足的笑容。

新北高工校長林恭煌表示，校方已與國瑞公司合作多年，其中有公司幹部為新北高工校友，透過教師專業學習社群，傳授汽車實務技術給學校教師，讓學生在校學習也能無縫接軌業界。

國瑞汽車總經理林永裕說，身為人才需求的企業端，也應為技職教育盡棉薄之力，才是雙贏做法，學校提供技職知識，業界提供最新產品與設備，結合理論與實務，讓技職教育與時俱進，成為企業的強力後盾。

此外，新北高工也與長源汽車公司及臺北城市科技大學產學合作多年，開辦一條龍人才培育體系。汽車科主任楊國榮說，每學年上學期都會帶學生赴長源汽車職場體驗與實習，下學期長源則會到校招募人才，提供畢業生就業機會，另外新北高工也與臺北城市科技大學辦理技高3年、科大4年培育課程，讓學生在完整、連貫的規劃下，持續提升專業技術。