鳳梨價格平穩 黃偉哲：品質好又具防疫概念

台南市長黃偉哲今天上午出席在山上區舉行的企業認購在地鳳梨記者會時表示，今年鳳梨外銷中國大陸通路因武漢肺炎疫情受阻；但因品質佳又具防疫概念，整體產銷仍維持平穩。

黃偉哲上個月前往新北市促銷台南鳳梨，創下在半小時內賣出超過3000箱的佳績；今天出席在山上區舉辦的鳳梨行銷活動，還親自到鳳梨田體驗採收工作。

黃偉哲表示，這次很感謝在地企業大方認購，在短時間內就賣出1000多箱山上區農民種植的優質鳳梨。台南的鳳梨產量是全台灣各縣市第2名，但品質應該是第1名。

他說，今年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，銷往中國大陸的銷售通路受到影響。受影響的量能在國內市場被吸收掉，原因在於品質維持得很好，加上是具有防疫概念的健康果品，因此受到消費者喜愛，價格也維持穩定。

黃偉哲表示，今年的台南鳳梨產季已接近尾聲，希望消費者把握機會選購，享用在防疫期間被視為首選的水果。