山佳四號道路開工 樹林八德街接中山路不必再繞小路
新北市樹林山佳八德街附近社區住戶，如要接大條的中山路三段，需繞4到6公尺寬的小路，開車不便。工務局上周起施工15公尺寬「山佳四號道路」，延伸八德街1022號旁道路，接到中山路三段，預計明年初完工；並預計由水利局更改館前路（堤外便道）開口，直接正對山佳四號道路，避免造成不連續路型塞車。
山佳四號道路上周開工，靠近八德街有不少社區，平時繞走小路，未來將有都市計畫15公尺寬的道路可走。此外在山佳四號道路中段，也將設有一座山佳都市計畫五號公園。
另外，由於山佳四號道路將與館前路（堤外便道）斜交，成為不連續路型，議員廖宜琨辦公室表示，變更時希望水利局可一倂更改館前路的路口，移位正對山佳四號，避免塞車。
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