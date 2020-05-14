口罩解禁？柯文哲至議會備詢被要求戴口罩

台北市長柯文哲上午至議會針對新冠肺炎疫情各項防疫、紓困及產業振興作為進行專案報告，柯文哲全程沒有戴口罩，引起議員張斯綱質疑，這是暗示什麼？口罩政策將要改變？柯文哲答說，室內、不特定、人多，還是要戴口罩。但議員張茂楠提出權宜問題，認為議會沒有解禁，市長應該要戴，柯文哲雖然說他專業的建議是自己去判斷就可以，但主席、副議長葉林傳認為議會還沒解禁，柯文哲只好戴上口罩。

對於張茂楠的質疑，柯文哲說，其實現在想戴就戴，但張認為應該要有一致性、講清楚，柯說，室內戴口罩沒有強制 命令，坐大眾運輸才有，旁邊沒有人不要戴。

但張茂楠要求主席裁示，葉林傳說，周遭沒有人不用戴，請市長自己判斷，柯說，口罩一定會慢慢解禁， 訴諸自己判斷，戴口罩通常不會有清楚的行政命令，以後是與疫情共存的社會，訴諸自己的判斷。

不過葉林傳說，北市議會還沒有解禁，應遵照議場規定，柯說，「我有帶口罩」，但1.5公尺內沒有人。柯繼續說，台灣社會要慢慢適應，他給議長最專業的建議是用自己去判斷就可以，法律是最低標準，若有疫情，連議會都會停開。但葉林傳認為，他聽專業建議，但進議場是戴上，柯說他是隨時都可以戴，最後把口罩戴上。