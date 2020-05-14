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原民團隊在三峽開餐廳圓夢 精心製作蝸牛炒麵最受歡迎
去年獲得新北市原民局創業競賽獎勵的原桌kimolo團隊，今年初在三峽北大特區開店營業，店內的招牌料理蝸牛炒麵最受歡迎，新北市原民局表示，今年再度推出創業計畫提案徵選競賽，讓有志創業的原民青年及工藝家們都可以在新北市實現夢想。
新北市原住民族青年人口約2萬多人，約有400餘間店家，多為經營商店、個人工作室或合作社，資本規模屬於小型、微型或微微型的產業型態。原民局在去年首度舉辦「Klokah ki ! 108年新北市原住民族創業計畫徵選競賽」，讓參賽隊伍提出計畫，透過培力輔導及專家諮詢等，完備參賽團體的創業藍圖。
原桌老闆高先生講述蝸牛炒麵的製作方式，「蝸牛買回來後還要再餵食青菜，才能去除蝸牛的毒素，接著要碎殼、清內臟、處理黏液等」，經過多項繁瑣的程序，再經過特殊的料理，才能呈現這道特色原住民美食。
高先生表示，去年參加創業計畫徵選競賽，對自我創業幫助很大，通常在外上課需要很多學費，透過原民局三個月的課程協助，除了有扎實的培力輔導及現場觀摩，更有業師的協助諮詢，更加精進自己的創業知能。
原民局長羅美菁表示，為了持續培育更多優秀的原住民投入產業經營及厚植實力，今年續辦原住民族產業精實暨創業計畫徵選競賽，今年更新增工藝精實組，希望透過發掘優秀工藝師、工坊及作品，帶動新北市原住民族傳統工藝及文創產業的發展。
羅美菁表示，今年更提高創業獎勵總獎金到225萬元，而且要持續經濟事業經營管理專家學者諮詢及輔導、挹注融資及貸款協助、媒合商業活動空間、課程培力等資源外，並且將朝向連結融資貸款方向努力，期望透過獎勵金及貸款資金的協助，增加族人創業的能力及機會。徵選提案活動即日起受理至6月14日止，詳情可上新北市政府原民局官網查詢。
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