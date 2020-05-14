十三行博物館為自閉童包場 汪星人伴玩擁抱心靈

新北市立十三行106年起首創「早安博物館」服務，每月第一個星期日提早1小時開館，提供星兒(自閉症兒童)們專屬導覽，今年6月起又將推出系列活動，包括口腔保健、動物輔導互動、自行車生態導覽；其中「遇見汪星人」活動，透過可愛治療犬與星兒們親密接觸，舒緩緊張情緒，消弭心的距離。

十三行博物館指出，由於星兒們容易因人潮緊張，106年起率全國之先，推出「早安博物館」服務，設計簡化、易懂的導覽內容，並邀請專業人員開發一系列緩和情緒、開發生活潛能等課程，將博物館體驗結合自閉症輔導，提升星兒對藝文的興趣。

今年因應疫情，新北市公有場館封閉一個多月，5月重新開館後，十三行博物館也推出全新活動，6月第一個星期日的「陶罐寶寶愛刷牙」課程，邀請長庚科技大學星兒志工社運用專業醫護知識，結合館內「體質人類學」展示，帶領星兒認識骨骼和牙齒，學習口腔保健過程中，與家人及學員們建立人際關係。

7月夏日來臨，更推出「遇見汪星人」動物輔導活動，除讓星兒認識十三行與動物的關係，也邀請「台灣動物輔助治療專業發展協會」專業動輔師、動輔員，引領可愛治療犬們與星兒互動，在親密接觸中舒緩緊張、增進肢體統合協調。