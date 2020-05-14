新北宗教界停辦宗教活動 捐贈防疫基金超過3千萬元

受新冠肺炎疫情影響，新北市宗教界配合市府政策，暫緩或停辦大型宗教活動，陸續捐贈防疫基金及防疫物資，新北市民政局表示，總計有22間宮廟聯合捐款，市府防疫基金目前累計超過3千萬元，並捐贈救護車、N95口罩等防疫物資，充實市府防疫能量。

繼日前板橋慈惠宮、板橋接雲寺、埔墘福德宮等宮廟聯合捐款，新北市各宗教團體接續透過「新北市好日子愛心大平台」捐贈防疫基金及物資。

侯友宜指出，近期國內持續保持零確診，但全球疫情尚未紓緩，防疫工作仍需戒慎恐懼，不能掉以輕心。防疫只有過而無不及，他肯定近期各宮廟取消遶境或改為車巡祈福，並將相關經費捐為防疫專用，成為市府抗疫的重要後盾。

民政局表示，包括板橋港尾福德宮、板橋江子翠潮和宮、財團法人新北市拱北殿及淡水清水巖等22間宮廟聯合捐款，防疫基金累計3048萬5千元，以及捐助復康巴士3輛、9人座巴士1輛、高頂救護車1輛、全身式防護衣8000件、N95口罩1萬個、酒精、口罩等防疫物資。

民政局長柯慶忠表示，新北市宗教團體除了捐贈防疫基金及物資，也力挺市府防疫政策，暫緩或停辦大型宗教活動，如板橋慈惠宮、新北市義天宮及新莊慈祐宮取消媽祖聖誕遶境，板橋港尾福德宮、江子翠潮和宮、財團法人新北市拱北殿等22間宮廟亦持續透過「愛心大平台」捐贈防疫基金及物資。