新北宗教界停辦宗教活動 捐贈防疫基金超過3千萬元
受新冠肺炎疫情影響，新北市宗教界配合市府政策，暫緩或停辦大型宗教活動，陸續捐贈防疫基金及防疫物資，新北市民政局表示，總計有22間宮廟聯合捐款，市府防疫基金目前累計超過3千萬元，並捐贈救護車、N95口罩等防疫物資，充實市府防疫能量。
繼日前板橋慈惠宮、板橋接雲寺、埔墘福德宮等宮廟聯合捐款，新北市各宗教團體接續透過「新北市好日子愛心大平台」捐贈防疫基金及物資。
侯友宜指出，近期國內持續保持零確診，但全球疫情尚未紓緩，防疫工作仍需戒慎恐懼，不能掉以輕心。防疫只有過而無不及，他肯定近期各宮廟取消遶境或改為車巡祈福，並將相關經費捐為防疫專用，成為市府抗疫的重要後盾。
民政局表示，包括板橋港尾福德宮、板橋江子翠潮和宮、財團法人新北市拱北殿及淡水清水巖等22間宮廟聯合捐款，防疫基金累計3048萬5千元，以及捐助復康巴士3輛、9人座巴士1輛、高頂救護車1輛、全身式防護衣8000件、N95口罩1萬個、酒精、口罩等防疫物資。
民政局長柯慶忠表示，新北市宗教團體除了捐贈防疫基金及物資，也力挺市府防疫政策，暫緩或停辦大型宗教活動，如板橋慈惠宮、新北市義天宮及新莊慈祐宮取消媽祖聖誕遶境，板橋港尾福德宮、江子翠潮和宮、財團法人新北市拱北殿等22間宮廟亦持續透過「愛心大平台」捐贈防疫基金及物資。
板橋慈惠宮常務監委賴春曄表示，慈惠宮平日參拜信徒眾多，為防止疫情擴散及維護信眾健康，實施單一出入口管制。板橋媽護佑眾生，來自十方的善款運用在防疫上，期盼疫情盡快散去。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言