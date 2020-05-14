新北「線上演講廳」開張 侯友宜、吳鳳說故事給你聽

新北閱讀節4月起跑，因應新冠肺炎疫情，最受大小朋友喜愛的「說故事時間」與實體講座暫時取消，改推出名人「線上演講廳」，明起正式上線，包括新北市長侯友宜、金鐘獎主持人吳鳳、知名作家謝哲青都將「獻聲」，陪伴民眾在家閱讀，聆聽好書精華。

新北市立圖書館指出，名人線上演講廳明起上線，首播由王牌育兒醫師黃瑽寧擔綱，22日為知名作家謝哲青、29日為行腳節目金鐘獎主持人吳鳳，20日後也將陸續推出新北各局處首長系列，市長侯友宜將擔任壓軸場說書人，5月底前上線。

除了名人說故事，針對不同讀者的閱讀需求，新北市圖也推出「數位新北講堂」、「故事聯合國—多元文化故事」、及「故事聯合國—BABY閱讀Ready Go!」等主題活動。

其中「數位新北講堂」邀請到親子婚姻專家吳娟瑜、工人作家林立青、漫畫家阮光民，及知名策展人黃健和與大家線上聊書；「故事聯合國—多元文化故事」則由新住民媽媽以中文、母語穿插，分享精采故事。另因應即將到來的畢業季，還有一系列產業應用、職涯分析、面試技巧等學習課程。

新北市立圖書館表示，近期因防疫，親子家庭假日多選擇待在家，「故事聯合國」將面對面的說故事形式搬上網路，邀請市長、局處首長、作家、醫生、新住民故事媽媽等名人獻聲，鼓勵爸媽可和孩子來段溫馨的親子共讀時光，增進親子感情，也可以培養孩子的閱讀習慣。