北市酒店何時開放？柯文哲：看「實名制」APP研發速度

酒店、舞廳何時復業，北市府槓中央，柯文哲上午至議會進行 市長赴議會針對新冠肺炎疫情各項防疫、紓困及產業振興作為，答詢時多次被議員追問北市酒店何時開放，柯文哲說，不會拖太久，開放要實名制，現正研究APP。

台北市長柯文哲日前針對酒店開放爭議，曾說這是口水戰，當指揮官陳時中下令關的命令時，是否有到酒店稽查？現在卻說地方決定。柯文哲說，酒店舞廳要復業，實名制沒問題、不過戴口罩怎麼喝酒？怎麼加梅花座、隔板？柯說，他想了兩天，還是沒有想到怎麼做。不過再鬧下去，中央最後還是要出面解決

台北市議員秦慧珠今再問柯文哲，何時要開放？柯文哲說，不會拖太久，如果八大要開放，會要求要實名制，但要確實可執行，現在在研究APP，很快會開放。

秦慧珠追問，很快是何時？柯說，要看APP研發速度，應該不會太久，看研發速度，還沒準備好。