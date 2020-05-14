新北超前部署掌握水情 打造公共監測平台
新北市政府趕在汛期前建置「新北公共監測平台」40個點位，利用手機、平板等行動裝置，24小時查看新北市易淹水地區的情形，合計已有100個據點，有效掌握水情並提早因應。
新北市府新聞局今天表示，自民國107年起，結合境內13家有線電視系統業者，建置新北公共監測平台，範圍涵蓋全市29區易積水與淹水點，包括偏鄉河川、學校、馬路等，讓防汛系統更完備。
新聞局說，今年雖受疫情影響，器材進口短缺，但業者仍克服困難，汛期前建立40個據點，合計前兩年點位已達100處。
新聞局表示，有線電視業者釋出光纖網路，再分階段架設紅外線監視器，運用數位化傳輸與維修、搶修，讓新北公共監測平台成為重要的防災系統之一。
新聞局長蔣志薇表示，因氣候異常，面積遼闊的新北市天氣狀況不同，區域間的瞬間豪大雨更容易有突發性災情。公私協力合作的24小時監測平台，將即時資訊提供給第一線的區公所及學校，有助提早因應災情，也可提供停班、停課的判斷參考。
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