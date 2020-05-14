產業場館解封 柯文哲：擬25日公布第二波

台北市長柯文哲今天赴議會備詢時說，關於防疫管制解封措施，還是採每星期宣布下星期政策，且會等中央一段時間，若中央仍未宣布，擬定5月25日公布第二波要開放區域。

柯文哲上午率各局首長赴市議會報告「COVID-19疫情各項防疫、紓困及產業振興作為」。國民黨議員陳重文、汪志冰、張斯綱詢問何時開放八大行業，像酒店、舞廳等。

柯文哲說，針對防疫作為還是採每星期宣布下星期政策，且會等中央，若中央不宣布，台北市就會宣布，擬定5月25日公布第二波開放產業，且有行文中央詢問關於開放產業議題。

副市長黃珊珊指出，已行文給中央，用白紙黑字記載，並表示中央要求地方政府監督已復業酒店，「我們不知道怎麼監督，有執行困難，所以要問怎麼執行」。

依北市府提供資料顯示，18日起將逐步解封各場館，柯文哲說，民政局、社會局、原民會、客委會、捷運公司、文化局、公園處、翡管局等8局處的15類場館、活動、課程在18日將開放或恢復。

柯文哲被問及在議會答詢時卻不戴口罩的原因時說，「室內、人多、不確定」還是要戴口罩，像他搭公車還是會戴口罩，且有症狀的人應自行戴口罩，目前未戴口罩是因離旁人有距離。他重申，「室內、人多、不確定」就要戴口罩，且應建立民眾自行判斷是否要戴口罩觀念。

柯文哲被問及台北市立國樂團16日音樂會因疫情取消的看法時表示，這是衛生福利部和文化部的橫向溝通有問題，原則上，中央橫向溝通要自行解決，台北市場館近期會陸續開放，且採實名制、梅花座方式。