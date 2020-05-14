捷運戴口罩至指揮中心解散？議員轟柯文哲生什麼氣？

戴口罩要不要解禁？民進黨議員簡舒培今天質疑，北市府之前發布捷運、公車、計程車全程戴口罩的公告，竟提到要實施到中央流行疫情指揮中心解散之日止，簡舒培批評，柯市府發這個公告，荒謬至極，現在疫情趨緩怎解禁？是否將責任推給中央？發這行政命令是在生什麼氣？柯文哲回應，他沒有生氣，反批議員「我哪有生氣，是你在生氣。」

柯文哲說，行政命令可以後令推翻前令，要解禁沒有問題。

柯文哲今天赴議會專案報告，簡舒培說，她接獲民眾檢舉，表示捷運、公車、計程車等強制全程戴口罩的公吿，竟寫要到中央流行疫情中心解散之日為止，質疑禁令怎麼會這麼寫？柯文哲回應，行政命令可以後令推翻前令。

議員也問，這張公告上，竟還寫著市長柯文哲請假，是由副市長彭振聲簽核，質疑柯是不是不負責任，這一天要上班卻寫請假？柯文哲說，他不知道。