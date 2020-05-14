台中大坑登山步道月湧入22萬人次 中市府開放企業認養
大坑12條登山步道是台中知名登山景點，每月湧入約22萬人次，為維護步道設施，台中市府推動企業認養大坑登山步道，目前已有4家企業參與；其中有2家企業，今年4月底認養期限到期，2企業已陸續提出續約申請，市府感謝企業熱心支持，也呼籲各界共同響應認養，為大坑登山步道維護盡一份心力。
中市府觀旅局長林筱淇表示，大坑12條登山步道成為台中市及外縣市民眾登山旅遊主要選項之一，每月至少湧入約22萬人次，因大量人潮，步道設施需時常維護，市府每年編列經費優先修繕較老舊設施部分，但為進一步提升步道整體美觀與服務品質，需各界共同參與維護工作，透過認養大坑登山步道，能與公共設施及自然環境良性互動，創造市府、民間及自然生態三贏的局面。
大坑12條登山步道，目前已有4家企業參與認養，大坑10號登山步道由台中日光溫泉會館及麗明營造股份有限公司2家企業共同認養；大坑2號由矽品精密工業股份有限公司認養；大坑9號及9-1號則由總太地產開發股份有限公司認養。
林筱淇強調，民間向市府申請認養同意後，可設置認養名牌，透過登山民眾口耳相傳，無形中為企業營造正面形象，認養工作費用還可進一步向稅捐單位申請抵免稅額，兼具節稅效果。目前尚有大坑1、3、4、5、5-1、6、7及8號步道可供企業申請認養，歡迎各界踴躍向市府申請認養，共同維護並行銷台中大坑步道的魅力風情。
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